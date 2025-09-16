▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Infobip ottiene le certificazioni GSMA Open Gateway per le Network API

La piattaforma globale di comunicazioni Infobip ha ricevuto due nuove certificazioni Network API dalla GSMA, nell'ambito del progetto CAMARA. Le certificazioni SIM Swap e Number Verification dimostran...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/09/2025

Business Wire

Le nuove credenziali rafforzano il ruolo di Infobip nell'ecosistema telco globale

VODNJAN, Croazia: La piattaforma globale di comunicazioni Infobip ha ricevuto due nuove certificazioni Network API dalla GSMA, nell'ambito del progetto CAMARA. Le certificazioni SIM Swap e Number Verification dimostrano l'impegno di Infobip ad avanzare gli standard globali per le Network API attraverso l'iniziativa GSMA Open Gateway.

Le certificazioni segnano un traguardo significativo per Infobip e i suoi partner telco in tutto il mondo. Le certificazioni convalidano le competenze di Infobip e supportano gli operatori di reti mobili (MNO) nell'ottenere le rispettive certificazioni nell'ambito degli sforzi globali di standardizzazione della GSMA.

Viktorija Radman, Direttore, Crescita e strategia delle telecomunicazioni presso Infobip, ha dichiarato: "Ottenere le certificazioni GSMA per SIM Swap e Number Verification dimostra il nostro sforzo nella creazione di soluzioni sicure e scalabili per gli operatori di tutto il mondo. Come attuatore di CPaaS (Communications Platform as a Service, Piattaforma di comunicazioni come servizio), Infobip è impegnata a promuovere l'adozione da parte delle telco dei nuovi standard globali e a portare i vantaggi delle Network API ai casi d'uso del mondo reale. Con le sue esperienza, collaborazioni e approccio incentrato sugli sviluppatori, Infobip sta aiutando le telco in tutto il mondo a sbloccare nuove opportunità commerciali e accelerare la trasformazione digitale".

Fonte: Business Wire



