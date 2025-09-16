Infobip ottiene le certificazioni GSMA Open Gateway per le Network API

Le nuove credenziali rafforzano il ruolo di Infobip nell'ecosistema telco globale

VODNJAN, Croazia: La piattaforma globale di comunicazioni Infobip ha ricevuto due nuove certificazioni Network API dalla GSMA, nell'ambito del progetto CAMARA. Le certificazioni SIM Swap e Number Verification dimostrano l'impegno di Infobip ad avanzare gli standard globali per le Network API attraverso l'iniziativa GSMA Open Gateway.

Le certificazioni segnano un traguardo significativo per Infobip e i suoi partner telco in tutto il mondo. Le certificazioni convalidano le competenze di Infobip e supportano gli operatori di reti mobili (MNO) nell'ottenere le rispettive certificazioni nell'ambito degli sforzi globali di standardizzazione della GSMA.

Viktorija Radman, Direttore, Crescita e strategia delle telecomunicazioni presso Infobip, ha dichiarato: "Ottenere le certificazioni GSMA per SIM Swap e Number Verification dimostra il nostro sforzo nella creazione di soluzioni sicure e scalabili per gli operatori di tutto il mondo. Come attuatore di CPaaS (Communications Platform as a Service, Piattaforma di comunicazioni come servizio), Infobip è impegnata a promuovere l'adozione da parte delle telco dei nuovi standard globali e a portare i vantaggi delle Network API ai casi d'uso del mondo reale. Con le sue esperienza, collaborazioni e approccio incentrato sugli sviluppatori, Infobip sta aiutando le telco in tutto il mondo a sbloccare nuove opportunità commerciali e accelerare la trasformazione digitale".

Fonte: Business Wire