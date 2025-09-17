GlobalPlatform guiderà la prossima fase di crescita per PSA Certified, accelerando l'adozione della sicurezza

Fondata da Arm e da partner del settore, PSA Certified continuerà ad evolversi sotto la governance di GlobalPlatform come standard globale affidabile per dispositivi connessi sicuri

REDWOOD CITY, Calif.: GlobalPlatform ha annunciato oggi che assumerà la governance di PSA Certified, lo schema di certificazione globale della sicurezza lanciato da Arm e dai principali partner nel 2019. In questa prossima fase di crescita, GlobalPlatform—l'organizzazione globale degli standard per i servizi e i dispositivi digitali sicuri—promuoverà un'ulteriore collaborazione, una partecipazione più ampia nel settore e un maggiore allineamento normativo per PSA Certified.

Dal suo lancio, PSA Certified è diventata una struttura adottata a livello mondiale che aiuta i produttori e gli sviluppatori a realizzare prodotti connessi sicuri basati su una Root of Trust. (Radice di fiducia).

Fonte: Business Wire