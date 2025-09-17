▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
CSC Digital Brand Services annuncia l'integrazione in Recon di CrowdStrike Falcon Adversary Intelligence per accelerare il rilevamento e la tutela da domini dannosi

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/09/2025

LAS VEGAS: CSC, leader mondiale nella registrazione di domini di classe enterprise e nella protezione dei marchi online, ha annunciato oggi a Fal.Con 2025 una nuova integrazione dell'offerta di protezione dei domini di CSC con la piattaforma di cybersecurity CrowdStrike Falcon®. L'integrazione con Recon, una funzionalità principale di Falcon Adversary Intelligence, consente alle organizzazioni di accelerare il rilevamento e la rimozione di domini dannosi, riducendo l'esposizione a eventi di phishing, frode e abuso del marchio.

Con l'aumento dei crimini informatici fino a livelli senza precedenti, gli avversari sfruttano sempre più gli asset digitali, i marchi e l'infrastruttura del sistema dei nomi di dominio (DNS).

