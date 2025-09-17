▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Aker BP utilizza Cognite Atlas AI™ per avviare un futuro nell'esplorazione e nella produzione incentrate sull'intelligenza artificiale

Aker BP, una delle aziende petrolifere indipendenti più grandi d'Europa, e Cognite, il leader globale nell'AI industriale, approfondiscono il loro sodalizio strategico attraverso l'adozione ampliata ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/09/2025

Conoscenze umane e agenti autonomi collaborano per trasformare le operazioni, migliorare l'efficienza, aumentare la sicurezza e sbloccare nuovo valore in tutta l'azienda.

PHOENIX: Aker BP, una delle aziende petrolifere indipendenti più grandi d'Europa, e Cognite, il leader globale nell'AI industriale, approfondiscono il loro sodalizio strategico attraverso l'adozione ampliata di Cognite Atlas AI ™, utilizzando il potere degli agenti di intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e aumentare la produttività. Questa collaborazione potenziata mette Aker BP all'avanguardia nell'utilizzo dell'AI agentica per creare valore significativo e trasformare le proprie operazioni.


