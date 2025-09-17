Andersen Consulting amplia l'offerta di cybersicurezza e tecnologia con l'aggiunta di Move

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting ha stipulato un accordo di collaborazione con Move, un leader nel settore delle infrastrutture IT, dei servizi gestiti e delle soluzioni digitali aziendali con una presenza in Norvegia e Svezia.

Fondata nel 1989, Move offre servizi di consulenza, soluzioni IT e servizi gestiti. Le competenze dell'azienda comprendono cybersicurezza, soluzioni su cloud, soluzioni di server e archiviazione, comunicazioni di rete e adozione di intelligenza artificiale. Move funziona con aziende medio-grandi per progettare, implementare e gestire ambienti informatici sicuri, scalabili e pronti per il futuro.

"Questa collaborazione rappresenta un'opportunità entusiasmante per creare valore ancora maggiore per i nostri clienti", ha dichiarato Roald Sannæs, amministratore delegato di Move. "Con le nostre capacità e la portata globale e le competenze di Andersen Consulting, possiamo offrire soluzioni più olistiche, aiutando le organizzazioni a risolvere le sfide odierne e anticipare le opportunità future".

"La solida reputazione di Move in Norvegia si basa sulla sua eccellenza tecnica e sull'impegno nel successo dei clienti", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Questa collaborazione aiuterà i clienti a orientarsi tra le complessità con chiarezza, rapidità e sicurezza, posizionandoli per una crescita sostenuta in un'economia sempre più digitale".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire