Matrix Executions presenta gli algoritmi per le opzioni sulle azioni white label: la vera personalizzazione per broker-dealer

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/09/2025

CHICAGO: Matrix Executions, azienda leader nell'ambito della tecnologia per il trading di opzioni, ha annunciato il suo ultimo lancio di soluzioni per il trading algoritmico di opzioni su azioni white label. Questo prodotto offre ai broker dealer una vera personalizzazione e un elevato controllo, consentendo loro di offrire un'esperienza di trading algoritmico ai propri clienti. Il prodotto sfrutta la suite di algoritmi di esecuzione avanzata Matrix Executions sovrapposta al sistema Matrix QRX ATS per una risposta integrata alla personalizzazione dell'esecuzione.

Nell'odierno mercato dinamico, una strategia standardizzata non è più applicabile. L'offerta di Matrix Executions offre ai broker-dealer la capacità di definire, configurare e distribuire algoritmi di opzioni con diversi livelli di precisione.

