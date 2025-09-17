Tecnotree nominata Visionary nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per l'IA nelle operazioni commerciali e per i clienti CSP

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, leader globale negli ambiti di IA, 5G e piattaforme e servizi digitali cloud-native, è stata inserita nella categoria Visionary nel report Gartner® Magic Quadrant™ del 2025 per l'IA nelle operazioni commerciali e i clienti CSP.

Riteniamo che tale traguardo sottolinei la capacità dell'azienda di offrire piattaforme cloud-native alimentate dall'IA che consentono ai fornitori di servizi di comunicazione (CSP) e alle aziende in tutto il mondo di accelerare la trasformazione digitale, monetizzare le reti e offrire esperienze cliente iperpersonalizzate.

Il report Gartner, redatto dagli analisti Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Will Rice e Mounish Rai, valuta i fornitori leader di IA per clienti CSP e operazioni commerciali.

Fonte: Business Wire