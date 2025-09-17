▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
iBASIS e XLSMART annunciano la sigla di un accordo strategico riguardante servizi di gestione del traffico di autenticazione mobile nazionale e internazionale

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/09/2025

Business Wire

PARIGI: iBASIS, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di comunicazione per operatori e player digitali, e PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), già nota come PT XL Axiata Tbk e PT Smartfren Telecom Tbk, oggi hanno annunciato di avere concluso un accordo riguardante servizi di gestione volto a migliorare l’efficienza e la sicurezza del traffico di autenticazione mobile instradato sulla rete XLSMART.

Questo accordo rappresenta un elemento chiave della strategia a lungo termine XLSMART per rafforzare il business aziendale e i servizi digitali. iBASIS sarà l’unico gateway autorizzato, a livello sia nazionale sia internazionale, per il traffico di autenticazione mobile verso i prefissi di rete XL.

