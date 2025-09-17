▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
I deepfake colpiscono già le aziende con la stessa frequenza delle frodi tradizionali, rivela un sondaggio condotto da Regula

I nuovi dati di un sondaggio condotto da Regula, azienda che sviluppa a livello globale soluzioni di verifica dell’identità e dispositivi forensi, mostrano che il confine tra frode tradizionale e a...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/09/2025

RESTON, Virginia: I nuovi dati di un sondaggio condotto da Regula, azienda che sviluppa a livello globale soluzioni di verifica dell’identità e dispositivi forensi, mostrano che il confine tra frode tradizionale e attacchi di impersonificazione è ormai scomparso. Falsificazione dell’identità, frodi biometriche e deepfake basati sull’IA hanno già colpito un’impresa su tre nel mondo, raggiungendo le tattiche di frode consolidate come i documenti falsificati e l’ingegneria sociale.

Tre tattiche basate sull’impersonificazione dominano oggi lo scenario delle frodi, sfruttando le vulnerabilità esistenti nelle procedure di verifica:

  • Falsificazione dell’identità (riportata dal 34% delle imprese) – Mostrare una foto stampata, riprodurre un video o inquadrare un’immagine da schermo a una fotocamera. Spesso utilizzata per aprire in massa conti destinati a truffe o reti di money mule.

