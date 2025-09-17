NIQ e Displayce collaborano per portare la misurazione dell'incremento delle vendite al mercato pubblicitario DOOH (Digital Out-of-Home) europeo

CHICAGO: NIQ, una delle principali aziende mondiali di intelligence nel settore consumer, e Displayce, una suite tecnologica innovativa specializzata per la pubblicità Out-of-Home, stanno collaborando per portare le capacità di misurazione all'avanguardia al mercato DOOH europeo. Unendo la consumer intelligence affidabile di NIQ e i dati dalla piattaforma di attivazione dei media di Displayce, i pubblicitari possono associare le campagne DOOH alle prestazioni delle vendite in negozio, promuovendo trasparenza e responsabilità in tutto l'ecosistema DOOH.

Da molto tempo NIQ è una fonte affidabile di informazioni sugli acquisti dei consumatori per produttori e rivenditori, catturando il comportamento di acquisto di milioni di famiglie in più di 90 Paesi. Oggi, NIQ estende la sua competenza e le sue conoscenze nell'ecosistema mediatico, aumentando l'impatto di pubblicitari e agenzie con nuove risorse di dati e soluzioni di misurazione per migliorare la comprensione dei consumatori e promuovere un ROI migliore.

Attraverso la collaborazione, NIQ e Displayce guidano l'ecosistema DOOH verso soluzioni più accessibili, trasparenti e basate sui risultati, offrendo ai marchi gli strumenti che consentono di prendere decisioni mediatiche più intelligenti e comprendere il rendimento concreto sulla spesa pubblicitaria (ROAS).

Nell'ambito della collaborazione, la misurazione dell'incremento delle vendite DOOH sarà disponibile in Francia, direttamente attraverso la piattaforma di acquisti mediatici di Displayce. La soluzione corrisponde alle aree dei negozi esposti con dati di vendita al dettaglio, che consentono agli esperti di marketing di tracciare le transazioni prima, durante e dopo una campagna. Confrontando il comportamento di acquisto in aree esposte a pubblicità DOOH con le zone di controllo, i pubblicitari possono chiaramente dimostrare l'impatto dei loro investimenti e ottimizzare le attivazioni future

“Siamo entusiasti di estendere la nostra presenza al mercato DOOH europeo attraverso una relazione strategica con Displayce, che condivide il nostro impegno all'innovazione, alla sicurezza dei dati e alla trasparenza. Insieme, aiuteremo i pubblicitari e le agenzie ad approfondire la comprensione dei consumatori e a misurare l'impatto delle campagne con maggiore efficacia”, ha dichiarato Maureen Stapleton, Commercial Lead, NIQ Media, Europa. “Il DOOH è un canale sempre più importante per gli addetti al marketing e una parte vitale della nostra strategia in NIQ Media. Ci concentriamo sull'aiutare i pubblicitari e le agenzie mediatiche a prendere decisioni sicure, sostenute da conoscenze concrete dei consumatori, e il nostro rapporto con Displayce ci consente di portare sul mercato soluzioni più intelligenti, basate sui dati”.

“La nostra priorità in Displayce è fornire ai pubblicitari risultati misurabili, guidati dal commercio. Collaborando con NIQ, possiamo chiaramente dimostrare come il DOOH programmatica contribuisce a prestazioni di vendita al dettaglio, rafforzando la fiducia nel canale. La collaborazione riflette inoltre la nostra visione condivisa di creare un ecosistema più trasparente e responsabile, che consente ai pubblicitari di prendere decisioni basate sui dati e catturare davvero il valore del DOOH nella varietà dei media”, ha spiegato Laure Malergue, CEO e Fondatrice di Displayce.

Per celebrare questo annuncio, NIQ e Displayce saranno al DOOH Café del DMEXCO di Colonia il 17 e 18 settembre.

Informazioni su NIQ

NielsenIQ (NIQ) è una delle principali aziende mondiali di intelligence nel settore consumer, che offre la comprensione più completa del loro comportamento di acquisto e rivela nuovi percorsi di crescita. Abbiamo operazioni in oltre 90 paesi, che rappresentano circa l’85% della popolazione mondiale e oltre 7,2 trilioni di dollari in spesa dei consumatori globale. Con un lettura olistica del settore retail e i dati più completi sui consumatori – forniti con analisi avanzate attraverso piattaforme all’avanguardia – NIQ offre la “vista completa”: Full View™. Per maggiori informazioni, visitare www.niq.com.

Informazioni su Displayce

Displayce è una suite tecnologica specialistica all'avanguardia dedicata alle campagne pubblicitarie sui media digitali out-of-home (DOOH), progettata per soddisfare l esigenze dei marchi, delle agenzie mediatiche e dei titolari di media in tutto il mondo. Grazie alla sua Media Platform (DSP), Displayce connette pubblicitari e agenzie a oltre 1.600.000 schermi digitali in 80 Paesi, offrendo loro il più grande inventario DOOH al mondo, in modo da poter commerciare con campagne digitali Out-of-Home ad alto impatto, contestualizzate e prive di cookie. La Displayce Data Platform (DMP) centralizza, modella e attiva dati di prima e seconda parte collegati all'inventario OOH dei proprietari di media per progettare proposte pubblicitarie rilevanti, ad alte prestazioni per i marchi. Fondata a Bordeaux nel 2014, Displayce vanta una presenza fisica in 8 Paesi (Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Italia, Germania, Brasile ed Emirati Arabi Uniti). Dal luglio 2022, JCDecaux detiene una partecipazione di maggioranza nella società. www.displayce.com

