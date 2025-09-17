Rubedo Life Sciences annuncia la concessione dell’autorizzazione IND da parte della U.S. FDA per il candidato farmaco principale RLS-1496, modulatore selettivo di GPX4, per la cheratosi attinica, nonché l’espansione del comitato consultivo clinico

L’autorizzazione IND segna il secondo studio approvato per RLS-1496, un modulatore selettivo di GPX4 “first-in-class” a effetto modificante della malattia, mirato a cellule senescenti patologiche responsabili dell’infiammazione sistemica dovuta all’invecchiamento (“inflammaging”) e delle condizioni e malattie degenerative croniche associate al processo di invecchiamento biologico attraverso la ferroptosi.

I risultati del primo studio con RLS-1496 su pazienti affetti da psoriasi, dermatite atopica e invecchiamento cutaneo sono previsti per il quarto trimestre del 2025, in cui si inizierà lo studio di fase 1b/2a sulla cheratosi attinica.

Il comitato consultivo clinico Rubedo si amplia includendo la dermatologa e immunologa di fama mondiale Emma Guttman-Yassky, MD, PhD, Waldman Professor of Dermatology and Immunology e Chair del Kimberly and Eric J. Waldman Department of Dermatology presso l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

SAN FRANCISCO: Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), un’azienda biotecnologica operante nella fase clinica, basata sull’IA e il cui focus è sulla scoperta e sullo sviluppo rapido di farmaci per il ringiovanimento cellulare selettivo mirati a cellule in fase di invecchiamento, oggi ha annunciato che la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato la domanda di nuovo farmaco sperimentale (Investigational New Drug, IND) per uno studio di fase 1b/2a con il candidato farmaco principale RLS-1496 in pazienti affetti da cheratosi attinica.

Fonte: Business Wire