LatticeFlow AI stabilisce un nuovo standard per la governance dell'intelligenza artificiale con valutazioni tecniche basate sull'evidenza

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/09/2025

L'azienda presenta AI GO!, la prima piattaforma mirata per attuare valutazioni tecniche approfondite in qualsiasi sistema di AI, consentendo alle aziende di accelerare il proprio vantaggio di AI

ZURIGO: LatticeFlow AI, l'azienda svizzera di deep-tech che promuove l'AI affidabile e conforme alle norme, oggi ha annunciato l'Early Access Program per AI GO!, la prima piattaforma che consente alle Operazioni di governance dell'AI di superare valutazioni tecniche approfondite. Con questo, LatticeFlow AI imposta un nuovo standard per la governance e la conformità dell'AI, aiutando le organizzazioni ad accelerare il proprio vantaggio in ambito di AI.

I sistemi tradizionali di Governance, rischio e conformità (GRC), basati sulle liste di controllo, non sono sufficienti per gestire sistemi di AI complessi e in rapida evoluzione.

Fonte: Business Wire



