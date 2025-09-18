▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Wildix e RoboReception lanciano congiuntamente l’IA per eliminare le chiamate perse, generando 9 milioni di sterline di nuovo valore per i pazienti nel settore sanitario britannico

Wildix, una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di soluzioni di comunicazione aziendale basate sull’IA, e RoboReception, una delle software house nel settore sanitario in più rap...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/09/2025

Business Wire

Ben 65 studi dentistici dimostrano un chiaro ROI con un flusso di lavoro IA progettato dai clinici: zero chiamate perse, minore carico di lavoro per gli addetti al front office, cure più rapide per i pazienti e ritorni misurabili alla scala necessaria

I risultati si aggiungono al recente lancio di Wilma AI , il livello di IA agentica integrata alla base della piattaforma Wildix UCaaS sicura e scalabile

LONDRA: Wildix, una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di soluzioni di comunicazione aziendale basate sull’IA, e RoboReception, una delle software house nel settore sanitario in più rapida crescita nel Regno Unito, oggi hanno annunciato i risultati di un lancio IA che sta trasformando l’accesso da parte dei pazienti e l’attività economica degli studi medici.


