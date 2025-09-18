Allied Telesis lancia SwitchBlade® x908 Generation 3 per risolvere le sfide di scalabilità delle aziende e dei centri dati

Il telaio modulare Compact 3U offre la flessibilità della capacità on-demand e il primo supporto Allied Telesis 400G.

SAN JOSE, Calif.: Le aziende e i centri dati affrontano sfide sempre maggiori nel potenziare le proprie reti per sostenere i carichi di lavoro di intelligenza artificiale, video, IoT e di utilizzi virtualizzati. Aumenta la domanda di banda larga, eppure molte organizzazioni vengono rallentate da interruttori esistenti, operazioni frammentate e i costi elevati dei sistemi con telai sovradimensionati.

Per affrontare queste sfide, Allied Telesis oggi ha annunciato il SwitchBlade x908 Generation 3 (SBx908 GEN3), un interruttore modulare di nuova generazione che unisce prestazioni ad alta densità, modularità dell'interfaccia flessibile e scalabilità a prova di futuro in un fattore di forma compatto 3U.

Fonte: Business Wire