▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Allied Telesis lancia SwitchBlade® x908 Generation 3 per risolvere le sfide di scalabilità delle aziende e dei centri dati

Le aziende e i centri dati affrontano sfide sempre maggiori nel potenziare le proprie reti per sostenere i carichi di lavoro di intelligenza artificiale, video, IoT e di utilizzi virtualizzati. Aument...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/09/2025

Business Wire

Il telaio modulare Compact 3U offre la flessibilità della capacità on-demand e il primo supporto Allied Telesis 400G.

SAN JOSE, Calif.: Le aziende e i centri dati affrontano sfide sempre maggiori nel potenziare le proprie reti per sostenere i carichi di lavoro di intelligenza artificiale, video, IoT e di utilizzi virtualizzati. Aumenta la domanda di banda larga, eppure molte organizzazioni vengono rallentate da interruttori esistenti, operazioni frammentate e i costi elevati dei sistemi con telai sovradimensionati.

Per affrontare queste sfide, Allied Telesis oggi ha annunciato il SwitchBlade x908 Generation 3 (SBx908 GEN3), un interruttore modulare di nuova generazione che unisce prestazioni ad alta densità, modularità dell'interfaccia flessibile e scalabilità a prova di futuro in un fattore di forma compatto 3U.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.