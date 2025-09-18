Kinaxis ospiterà la prima conferenza europea per gli utenti in cui verranno presentati gli innovatori della supply chain

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), leader globale dell'orchestrazione della supply chain end-to-end, ha annunciato oggi la sua prima conferenza per i clienti in Europa. Kinexions EMEA 2025 si terrà dal 6 all'8 ottobre ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e riunirà i leader globali della supply chain di ExxonMobil, Bosch, e molte altre aziende.

In seguito al successo registrato dalle conferenze di Kinexions in America del Nord, l'espansione di Kinexions in Europa vuole soddisfare le esigenze di una comunità di clienti in crescita nella regione ed è un'espressione del gruppo di leader in crescita che si trova attualmente alla guida di alcune delle trasformazioni della supply chain più innovative e resilienti.

Fonte: Business Wire