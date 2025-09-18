ThinkPalm e RAD uniscono le forze per proporre una soluzione Smart Business IoT, offrendo ai CSP un vantaggio competitivo

KOCHI, India: ThinkPalm e RAD si sono unite per integrare NetvirE, la piattaforma IIoT all'avanguardia di ThinkPalm, e la soluzione Smart Business IoT di RAD per consentire operazioni industriali più intelligenti. Questa collaborazione dà ai Communication Service Providers (CSP, fornitori di servizi di comunicazione) un vantaggio competitivo nella trasformazione digitale, nella gestione remota delle risorse e nei servizi IoT.

Offerta IoT completa a 360°

La soluzione Smart Business IoT unisce gateway IoT all'avanguardia, sensori smart e dashboard intelligenti in un unico sistema integrato. Fornisce informazioni in tempo reale, storiche e basate sull'AI per il monitoraggio remoto, la manutenzione predittiva e il rilevamento delle attività, permettendo ai CSP di andare oltre i piani tariffari basati sulle SIM e offrire soluzioni integrate di alto valore, per decisioni più intelligenti sulle risorse che non richiedono competenze informatiche.

Fonte: Business Wire