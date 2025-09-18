▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Shield e PwC UK creano una collaborazione strategica e offrono la conformità delle comunicazioni già predisposta per il futuro

Shield, piattaforma AI leader nella gestione e nell'archiviazione delle comunicazioni a livello digitale, oggi annuncia una collaborazione con PwC UK, tra le società di servizi professionali più sti...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/09/2025

Grazie a questa collaborazione, la piattaforma incentrata sull'AI targata Shield e la competenza di PwC in materia di vigilanza si incontrano per offrire risultati misurabili nel campo della conformità

LONDRA: Shield, piattaforma AI leader nella gestione e nell'archiviazione delle comunicazioni a livello digitale, oggi annuncia una collaborazione con PwC UK, tra le società di servizi professionali più stimate a livello mondiale. Questa alleanza coniuga la soluzione unificata e cloud nativa di Shield con la competenza specialistica di PwC nella fornitura di servizi di vigilanza e conformità normativa in materia di comunicazioni, oltre che nell'esecuzione di programmi complessi.

La collaborazione nasce per supportare le istituzioni nella modernizzazione del proprio approccio al monitoraggio delle comunicazioni e per coadiuvarle nell'implementazione di un approccio avanzato e proattivo di gestione del rischio, su larga scala e all'insegna dell'affidabilità.

