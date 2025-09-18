 L'ex VP per l'EMEA di Wasabi Richard Czech entra in Leviia per guidare l'espansione del canale europeo

Leviia, azienda francese fornitrice di archiviazione su cloud che vanta più di un milione di utenti e 1.000 clienti aziendali, oggi annuncia una fase importante nella sua strategia di crescita: l'esp...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 18/09/2025
PARIGI: Leviia, azienda francese fornitrice di archiviazione su cloud che vanta più di un milione di utenti e 1.000 clienti aziendali, oggi annuncia una fase importante nella sua strategia di crescita: l'espansione delle sue operazioni di archiviazione S3 in tutta Europa.
Per guidare questa iniziativa, Leviia ha nominato Richard Czech, già Vicepresidente EMEA di Wasabi, Direttore dello sviluppo commerciale. Czech guiderà lo sviluppo commerciale, scalando l'ecosistema dei partner di Leviia in tutta Europa, partendo dal successo del modello go-to-market dell'azienda in Francia.
“L'arrivo di Richard riflette la scala delle nostre ambizioni in Europa”, ha commentato William Méauzoone, cofondatore di Leviia.
Fonte: Business Wire