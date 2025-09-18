▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

 L'ex VP per l'EMEA di Wasabi Richard Czech entra in Leviia per guidare l'espansione del canale europeo

Leviia, azienda francese fornitrice di archiviazione su cloud che vanta più di un milione di utenti e 1.000 clienti aziendali, oggi annuncia una fase importante nella sua strategia di crescita: l'esp...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/09/2025

Business Wire

PARIGI: Leviia, azienda francese fornitrice di archiviazione su cloud che vanta più di un milione di utenti e 1.000 clienti aziendali, oggi annuncia una fase importante nella sua strategia di crescita: l'espansione delle sue operazioni di archiviazione S3 in tutta Europa.

Per guidare questa iniziativa, Leviia ha nominato Richard Czech, già Vicepresidente EMEA di Wasabi, Direttore dello sviluppo commerciale. Czech guiderà lo sviluppo commerciale, scalando l'ecosistema dei partner di Leviia in tutta Europa, partendo dal successo del modello go-to-market dell'azienda in Francia.

 “L'arrivo di Richard riflette la scala delle nostre ambizioni in Europa”, ha commentato William Méauzoone, cofondatore di Leviia.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.