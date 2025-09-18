▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Secondo uno studio di Lenovo, il 65% dei responsabili IT ritiene di non disporre di difese in grado di contrastare la criminalità informatica guidata dall'IA

La ricerca di Lenovo evidenzia una crescente lacuna nella sicurezza in parallelo a picchi di criminalità informatica guidata dall'IA: il 65% dei leader IT intervistati ammette che le proprie difese s...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/09/2025

Business Wire

Da una nuova ricerca di Lenovo emerge come le difese gestite dall'IA aiutino le aziende a trasformare i rischi informatici in resilienza informatica

MORRISVILLE, N.C.: La ricerca di Lenovo evidenzia una crescente lacuna nella sicurezza in parallelo a picchi di criminalità informatica guidata dall'IA: il 65% dei leader IT intervistati ammette che le proprie difese sono obsolete e incapaci di resistere agli attacchi generati dall'IA e solo il 31% è sicuro di poterli contrastare.

Queste nuove conclusioni sono state tratte dal terzo report Work Reborn di Lenovo, Reinforcing the Modern Workplace. L'IA sta generando miglioramenti aziendali e una maggiore efficienza, ma al contempo alimenta una nuova ondata di criminalità informatica, di fronte alla quale la maggior parte delle aziende si trova impreparata.

Fonte: Business Wire



