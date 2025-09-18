Secondo uno studio di Lenovo, il 65% dei responsabili IT ritiene di non disporre di difese in grado di contrastare la criminalità informatica guidata dall'IA

Da una nuova ricerca di Lenovo emerge come le difese gestite dall'IA aiutino le aziende a trasformare i rischi informatici in resilienza informatica

MORRISVILLE, N.C.: La ricerca di Lenovo evidenzia una crescente lacuna nella sicurezza in parallelo a picchi di criminalità informatica guidata dall'IA: il 65% dei leader IT intervistati ammette che le proprie difese sono obsolete e incapaci di resistere agli attacchi generati dall'IA e solo il 31% è sicuro di poterli contrastare.

Queste nuove conclusioni sono state tratte dal terzo report Work Reborn di Lenovo, Reinforcing the Modern Workplace. L'IA sta generando miglioramenti aziendali e una maggiore efficienza, ma al contempo alimenta una nuova ondata di criminalità informatica, di fronte alla quale la maggior parte delle aziende si trova impreparata.

