Textron Aviation amplia le soluzioni di connettività post-vendita per Cessna Citation Latitude offrendo internet ad alta velocità Starlink

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 19/09/2025
WICHITA, Kan.: Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato un'ulteriore soluzione di connettività a internet ad alta velocità per Cessna Citation Latitude, dopo l'emissione da parte della Federal Aviation Administration’s (FAA) del Supplemental Type Certificate (STC) di AeroMechfor per la connessione internet ad alta velocità Starlink. STC di AeroMech utilizza la costellazione di satelliti a bassa orbita (LEO) di Starlink per fornire connettività più affidabile su terra, acqua e aree remote, dove il tradizionale Wi-Fi in volo potrebbe non arrivare.
“Con la connettività Starlink ora disponibile come upgrade, i clienti di Citation Latitude possono approfittare di un'esperienza in volo ad alta velocità e senza interruzioni, che li mantiene connessi in un numero maggiore di destinazioni di volo”, ha dichiarato Brian Rohloff, vicepresidente senior, Assistenza clienti.
Fonte: Business Wire