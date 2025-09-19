illumynt, un'azienda CNE Direct, è lieta di annunciare la promozione di Jörg Herbarth a CEO (Amministratore Delegato)

▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/09/2025

Business Wire

BURLINGTON, Mass.: illumynt, un'azienda CNE Direct, è lieta di annunciare la promozione di Jörg Herbarth a Amministratore Delegato (CEO).

Jörg è stato un membro fondamentale del team dirigente di illumynt fin dal suo ingresso in azienda nel giugno 2022, più recentemente ricoprendo l'incarico di Direttore delle operazioni (COO). Nel suo nuovo ruolo di CEO, Jörg avvierà la missione di illumynt di diventare il principale fornitore al mondo di soluzioni IT Asset Disposition (ITAD) incentrate sull'AI e sui dati.

Paul Knight, l'attuale CEO di illumynt, assumerà l'incarico di Fondatore e Presidente.

Fonte: Business Wire



