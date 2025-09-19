Decifrare il futuro dell'intelligenza artificiale e dell'esperienza cliente al summit Elevate'25 sull'innovazione digitale

Mentre i progressi senza precedenti nell'intelligenza artificiale ridefiniscono i comportamenti dei consumatori, il summit sull'innovazione digitale Elevate'25 ha aperto oggi le iscrizioni al pubblico...
Pubblicato il: 19/09/2025
Con interventi da parte di Google Cloud e di una società di ricerca indipendente, Elevate’25 fornirà strategie utili per catturare la potenza dell'AI e creare esperienze eccezionali per il consumatore di oggi, che preferisce la mobilità
LONDRA: Mentre i progressi senza precedenti nell'intelligenza artificiale ridefiniscono i comportamenti dei consumatori, il summit sull'innovazione digitale Elevate'25 ha aperto oggi le iscrizioni al pubblico. Sponsorizzato da Airship, l'evento esclusivo di un giorno mira a fornire ai business leader strategie comprovate di utilizzo dell'AI e della tecnologia incentrata sulla mobilità per un vantaggio competitivo decisivo.
Elevate'25, che si svolgerà il 15 ottobre 2025 presso l'iconico hotel Shangri-La The Shard di Londra, va oltre i titoli della stampa per offrire una pratica tabella di marcia per il successo, con contributi di dirigenti di marchi e interventi di figure di spicco del settore.
