▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Armis riceve l'Innovation Award 2025 da Morgan Stanley

Armis, l'azienda di cyber exposure management & security, oggi ha annunciato di aver ricevuto il prestigioso Innovation Award da Morgan Stanley al 23o evento Tech Week della Società nella Silicon...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/09/2025

Business Wire

La piattaforma Armis Centrix™, alimentata dal motore basato sull'AI per l'intelligence della cybersicurezza di Armis, gestisce oltre 6,5 miliardi di risorse al giorno, la più grande piattaforma del genere al mondo

SAN FRANCISCO: Armis, l'azienda di cyber exposure management & security, oggi ha annunciato di aver ricevuto il prestigioso Innovation Award da Morgan Stanley al 23o evento Tech Week della Società nella Silicon Valley.

Da oltre 20 anni, Morgan Stanley premia le aziende che con le loro capacità innovative hanno avuto un impatto significativo sulla sua attività. Armis viene riconosciuta per la collaborazione con Morgan Stanley, scelta da Armis per contribuire a proteggere e mettere in sicurezza le sue risorse critiche di internet-of-things (IoT) in tutta la sua organizzazione.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.