Armis riceve l'Innovation Award 2025 da Morgan Stanley

La piattaforma Armis Centrix™, alimentata dal motore basato sull'AI per l'intelligence della cybersicurezza di Armis, gestisce oltre 6,5 miliardi di risorse al giorno, la più grande piattaforma del genere al mondo

SAN FRANCISCO: Armis, l'azienda di cyber exposure management & security, oggi ha annunciato di aver ricevuto il prestigioso Innovation Award da Morgan Stanley al 23o evento Tech Week della Società nella Silicon Valley.

Da oltre 20 anni, Morgan Stanley premia le aziende che con le loro capacità innovative hanno avuto un impatto significativo sulla sua attività. Armis viene riconosciuta per la collaborazione con Morgan Stanley, scelta da Armis per contribuire a proteggere e mettere in sicurezza le sue risorse critiche di internet-of-things (IoT) in tutta la sua organizzazione.

Fonte: Business Wire