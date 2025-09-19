▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Europa Worldwide Group migliora la gestione delle emissioni di carbonio grazie alle soluzioni di reportistica specifiche di Blue Yonder.

Lo scenario normativo globale, soprattutto nel Regno Unito e nell'Unione Europea, agisce da potente catalizzatore per il cambiamento, stimolando le aziende ad adottare pratiche sempre più sostenibili...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/09/2025

Il fornitore di servizi logistici britannico adotta pratiche di reportistica accreditata e precisa delle emissioni per soddisfare la crescente domanda di operazioni più ecologicamente responsabili da parte dei clienti

LONDRA e DALLAS: Lo scenario normativo globale, soprattutto nel Regno Unito e nell'Unione Europea, agisce da potente catalizzatore per il cambiamento, stimolando le aziende ad adottare pratiche sempre più sostenibili. I fornitori di servizi logistici (LSPs) stanno assistendo a una domanda crescente da parte dei loro clienti di capacità atte a monitorare attivamente le emissioni e garantire l'adesione alle normative attuali e future. Per soddisfare queste istanze, Europa Worldwide Group, un operatore logistico britannico con una presenza globale, ha adottato Logistics Emissions Calculator di Blue Yonder, parte della soluzione Sustainable Supply Chain Manager, per soddisfare gli obiettivi di sostenibilità e le esigenze dei clienti in costante evoluzione.


