Cluster Reply supporta la strategia AI-first di Riverty per un servizio clienti omnicanale e incentrato sulle persone

TORINO, Italia: Cluster Reply, la società del Gruppo Reply specializzata su soluzione basate se tecnologie Microsoft, ha collaborato con la società fintech Riverty per il lancio di una nuova piattaforma di customer service, realizzata in soli 100 giorni.

L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di Riverty orientata a consolidare la propria posizione di leader nei servizi finanziari supportati dall’intelligenza artificiale. La nuova piattaforma consente infatti di offrire un’assistenza clienti efficiente ed empatica su tutti i canali, ponendo al contempo le basi per future automazioni tramite l’AI.

La soluzione è basata su Microsoft Dynamics 365 Customer Service e, sin dalla sua progettazione, incorpora la visione di Riverty sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Le prime funzionalità – come il routing intelligente e il riconoscimento automatico del contesto – sono già operative, mentre è in corso l’integrazione con Microsoft Copilot Studio. Questo consentirà di introdurre voicebot e chatbot avanzati, capaci di gestire in autonomia le richieste più semplici con un approccio empatico, assicurando che la tecnologia non sostituisca, ma potenzi l’esperienza umana.

Grazie alla centralizzazione di tutte le richieste – telefoniche, via chat ed e-mail – in un’unica interfaccia i team di assistenza di Riverty hanno oggi una visione completa e in tempo reale delle interazioni con i clienti, possono rispondere più rapidamente e gestire il lavoro in modo più efficiente, con una riduzione del carico operativo. Dashboard aggiornate e reportistica automatizzata migliorano la trasparenza e forniscono una base solida per l’ottimizzazione continua, in parallelo con l’estensione dell’adozione dell’AI.

I primi risultati sono già evidenti: i tempi di gestione delle richieste si stanno riducendo, la soddisfazione dei clienti è in crescita e la piattaforma è attualmente operativa in otto mercati e quattro lingue. Progettata per essere scalabile, la soluzione è pronta a supportare l’espansione di Riverty in nuovi Paesi e segmenti di clientela, garantendo un servizio centrato sulle persone in tutto il perimetro operativo.

Timo Reis, Global Operations Excellence Lead di Riverty, commenta: “Questa piattaforma rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso l'AI. Scalabilità, efficienza e un’architettura pensata per durare nel tempo sono fondamentali per la crescita di Riverty e l'integrazione di Microsoft Copilot è centrale nella nostra strategia di AI. Stiamo già osservando come la combinazione tra competenze umane e strumenti digitali offra esperienze eccezionali per i clienti. Cluster Reply è stato un partner prezioso nella realizzazione della nostra visione”.

Questa collaborazione conferma come una strategia digitale chiara e il supporto di partner qualificati consentano a Riverty di definire nuovi modelli di customer service attraverso l’intelligenza artificiale.

Cluster Reply

Cluster Reply è la società del Gruppo Reply specializzata nella consulenza e nell'integrazione di sistemi basati sulle tecnologie Microsoft. In qualità di partner Microsoft, Cluster Reply opera in Germania, Austria e Svizzera e collabora all'interno della rete Reply con società affiliate in Brasile, Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti. L'azienda punta sull'innovazione e supporta i clienti nella loro trasformazione digitale. Le soluzioni spaziano dalle applicazioni on-premise a quelle cloud nei settori del modern workplace e della sicurezza, delle applicazioni aziendali, delle applicazioni e dell'infrastruttura, nonché dei dati e dell'intelligenza artificiale. www.cluster.reply.com

Riverty

Riverty, l'innovativa società fintech di Bertelsmann, supporta migliaia di commercianti e oltre 26 milioni di consumatori elaborando più di 80 milioni di transazioni al mese. Che si tratti di pagamenti flessibili, gestione dei crediti o soluzioni contabili intelligenti, Riverty offre alle aziende e ai consumatori servizi finanziari innovativi. Con un team dedicato di oltre 4.000 dipendenti in 11 paesi in Europa e Nord America, Riverty è un fornitore leader di soluzioni finanziarie complete. www.riverty.com

Fonte: Business Wire