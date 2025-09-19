▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
L&T Technology Services collabora con il MIT Media Lab per lo sviluppo di innovazioni guidate dall'IA

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader globale in servizi di IA, digitali e di consulenza ER&D, ha annunciato oggi di avere sottoscritto un accordo di associazione pluriennal...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/09/2025

Business Wire

Grazie all'accesso a ricerca del massimo livello e a opportunità di risoluzione di problemi innovative, LTTS analizzerà le tecnologie di prossima generazione negli ambiti di mobilità, sostenibilità e tecnologia

EDISON, NEW JERSEY e BOSTON, Massachusetts: L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader globale in servizi di IA, digitali e di consulenza ER&D, ha annunciato oggi di avere sottoscritto un accordo di associazione pluriennale con il MIT Media Lab, uno dei più prestigiosi istituti di ricerca al mondo. In qualità di membro del consorzio di laboratori, LTTS intende esplorare gli sviluppi di prossima generazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), sottolineando il proprio impegno a guidare l'innovazione trasformativa nei settori di mobilità, sostenibilità e tecnologia.

Come parte dell'accordo, LTTS parteciperà a discussioni attive e a scambi di informazioni con l'esclusivo ecosistema interdisciplinare del Media Lab che riunisce ricercatori, innovatori e leader del settore.

Fonte: Business Wire



