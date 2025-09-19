La GCCA dà il via al concorso fotografico mondiale Concrete in Life

Concrete in Life, nota competizione fotografica a livello globale che celebra il ruolo essenziale del calcestruzzo in tutto il mondo, ha ufficialmente dato il via alla competizione di quest'anno. Giun...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 19/09/2025
LONDRA: Concrete in Life, nota competizione fotografica a livello globale che celebra il ruolo essenziale del calcestruzzo in tutto il mondo, ha ufficialmente dato il via alla competizione di quest'anno. Giunto alla sua 7a edizione, il concorso che riceve decine di migliaia di candidature ogni anno da ogni angolo del mondo, evidenzia la sostenibilità, la versatilità, la bellezza e la presenza duratura del materiale più utilizzato al mondo dopo l'acqua.
