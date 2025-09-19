▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
La GCCA dà il via al concorso fotografico mondiale Concrete in Life

Concrete in Life, nota competizione fotografica a livello globale che celebra il ruolo essenziale del calcestruzzo in tutto il mondo, ha ufficialmente dato il via alla competizione di quest'anno. Giun...

19/09/2025

  • Si prevedono decine di migliaia di candidature, incentrate sul ruolo essenziale del calcestruzzo
  • Il vincitore del concorso, aperto a tutti gratuitamente, riceverà il primo premio di 10.000 dollari statunitensi
  • Il concorso prevede inoltre premi di categoria del valore di 2.500 dollari in ogni tematica

LONDRA: Concrete in Life, nota competizione fotografica a livello globale che celebra il ruolo essenziale del calcestruzzo in tutto il mondo, ha ufficialmente dato il via alla competizione di quest'anno. Giunto alla sua 7a edizione, il concorso che riceve decine di migliaia di candidature ogni anno da ogni angolo del mondo, evidenzia la sostenibilità, la versatilità, la bellezza e la presenza duratura del materiale più utilizzato al mondo dopo l'acqua.


Fonte: Business Wire



