LambdaTest è leader nel supporto ai primi prodotti immessi sul mercato per l'iPhone 17 Series su dispositivi reali

LambdaTest, la piattaforma di progettazione di qualità GenAI-native, ha annunciato la disponibilità immediata dell'iPhone 17 Series, compresi iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 20/09/2025
Si stanno attualmente effettuando i test dell'iPhone 17 Series: LambdaTest aumenta la produttività degli sviluppatori e semplifica i processi di esecuzione di test delle app mobili
SAN FRANCISCO: LambdaTest, la piattaforma di progettazione di qualità GenAI-native, ha annunciato la disponibilità immediata dell'iPhone 17 Series, compresi iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air, sulla sua Real Devices Platform, a poche ore dal lancio ufficiale delle ultime novità di Apple.
L'aggiunta della gamma iPhone 17 potenzia ulteriormente il cloud già solido di dispositivi reali di LambdaTest, che comprende migliaia di dispositivi iOS e Android. Questa espansione consente l'esecuzione di test completi incrociati su diversi dispositivi e di test OS su scala, consentendo agli sviluppatori di eseguire test approfonditi delle loro app mobili in una gamma diversificata di contesti reali.
Fonte: Business Wire