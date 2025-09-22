Reply lancia un nuovo set di Prebuilt AI Apps per accelerare lâ€™adozione dellâ€™Intelligenza Artificiale Generativa a livello enterprise

TORINO, Italia: Reply [EXM, STAR: REY] lancia un nuovo set di Prebuilt AI Apps: agenti di intelligenza artificiale generativa, progettati per semplificare e accelerare lâ€™introduzione dellâ€™AI nei contesti aziendali.

Le Prebuilt AI Apps semplificano lâ€™accesso alle informazioni, migliorano la qualitÃ decisionale e aumentano lâ€™efficienza operativa grazie a interfacce conversazionali, knowledge base strutturate e agenti AI. Permettono unâ€™adozione rapida e sostenibile, senza interventi infrastrutturali complessi, con benefici immediati in termini di efficienza operativa e riduzione delle attivitÃ manuali, sin dalle prime fasi di implementazione.

Le nuove Prebuilt AI Apps introdotte da Reply sono sistemi agentici pronti allâ€™uso, progettati per essere in utilizzati in diversi contesti. Ad esempio, a supporto dei team di marketing arricchiscono i brief di campagna con insight basati su trend di mercato, dati dei clienti e analisi dei competitor, consentendo di sviluppare messaggi piÃ¹ mirati, efficaci e competitivi. Nelle risorse umane, invece, semplificano lâ€™aggiornamento dei CV e creano una skill map dinamica che identifica, mappa e collega le competenze, aiutando i team HR a valorizzare i talenti e a favorirne la crescita professionale.

Nelle Prebuilt AI Apps, Reply combina una conoscenza approfondita dei processi operativi, lâ€™utilizzo di dataset curati e lâ€™orchestrazione di agenti AI allâ€™interno di soluzioni consistenti, sicure e pronte per lâ€™utilizzo. Ogni applicazione puÃ² essere ulteriormente personalizzata o estesa attraverso lâ€™integrazione con sistemi e knowledge base aziendali, mantenendo il pieno controllo su governance e operativitÃ .

Estendendo lâ€™utilizzo dellâ€™AI nei processi a valore, le Prebuilt AI Apps rappresentano un approccio concreto e sostenibile per passare dalla sperimentazione allâ€™adozione su scala, offrendo risultati misurabili sin dalle prime fasi di adozione.

Per conoscere tutto il catalogo delle Prebuilt AI Apps di Reply visita www.reply.com

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] Ã¨ specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dellâ€™AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Fonte: Business Wire