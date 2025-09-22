▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Boomi nomina Keyur Ajmera Direttore delle informazioni

Boomi™, il leader nell'automazione basata sull'AI, oggi ha annunciato la nomina di Keyur Ajmera a Direttore delle informazioni (CIO), responsabile della promozione della strategia IT globale di Boom...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 22/09/2025

Business Wire

Il leader veterano del settore tecnologico guiderà la strategia IT globale di Boomi e accelererà l'innovazione su scala

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi™, il leader nell'automazione basata sull'AI, oggi ha annunciato la nomina di Keyur Ajmera a Direttore delle informazioni (CIO), responsabile della promozione della strategia IT globale di Boomi, dei sistemi aziendali, della cybersicurezza e delle operazioni digitali. Ajmera si concentrerà sullo sviluppo della tecnologia per supportare la rapida crescita di Boomi, rafforzando la base informatica della società per l'adozione dell'AI, e assicurando l'eccellenza operativa mentre Boomi accelera il suo percorso di trasformazione agentica. Il neo CIO riferirà al Presidente delle operazioni globali nonché Direttore finanziario, Val Rainey.

Ajmera, che recentemente ha ricoperto l'incarico di Vicepresidente senior delle Operazioni tecnologiche e dell'innovazione presso Towne Park ed è stato in precedenza il primo CIO di iCIMS, entra in azienda con oltre vent'anni di esperienza di leadership aziendale nei settori IT, trasformazione digitale e operazioni dei prodotti.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.