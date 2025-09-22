Boomi nomina Keyur Ajmera Direttore delle informazioni

Il leader veterano del settore tecnologico guiderà la strategia IT globale di Boomi e accelererà l'innovazione su scala

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi™, il leader nell'automazione basata sull'AI, oggi ha annunciato la nomina di Keyur Ajmera a Direttore delle informazioni (CIO), responsabile della promozione della strategia IT globale di Boomi, dei sistemi aziendali, della cybersicurezza e delle operazioni digitali. Ajmera si concentrerà sullo sviluppo della tecnologia per supportare la rapida crescita di Boomi, rafforzando la base informatica della società per l'adozione dell'AI, e assicurando l'eccellenza operativa mentre Boomi accelera il suo percorso di trasformazione agentica. Il neo CIO riferirà al Presidente delle operazioni globali nonché Direttore finanziario, Val Rainey.

Ajmera, che recentemente ha ricoperto l'incarico di Vicepresidente senior delle Operazioni tecnologiche e dell'innovazione presso Towne Park ed è stato in precedenza il primo CIO di iCIMS, entra in azienda con oltre vent'anni di esperienza di leadership aziendale nei settori IT, trasformazione digitale e operazioni dei prodotti.

Fonte: Business Wire