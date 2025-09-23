▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

La 7a Conferenza RD20 raduna ricercatori globali per ottenere la neutralità carbonica

La 7a Conferenza RD20, prevista dal 30 settembre al 3 ottobre 2025, radunerà il vincitore del Premio Nobel Dr. Akira Yoshino, ricercatori leader mondiali ed esperti del settore per accelerare la R&am...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 23/09/2025

Business Wire

Alcuni punti salienti: il premio Nobel Dr. Akira Yoshino, un contributo al G20 ETWG (Energy Transition Working Group) e importanti relazioni della task force

TSUKUBA, Giappone: La 7a Conferenza RD20, prevista dal 30 settembre al 3 ottobre 2025, radunerà il vincitore del Premio Nobel Dr. Akira Yoshino, ricercatori leader mondiali ed esperti del settore per accelerare la R&D e la collaborazione internazionale verso una società e zero emissioni di carbonio. Ospitato dal National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), l'evento comprenderà presentazioni all'avanguardia sullo sviluppo tecnologico per carburanti sintetici sostenibili e accumulo energetico rinnovabile, oltre a soluzioni di energia pulita basate sull'AI.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.