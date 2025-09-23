La 7a Conferenza RD20 raduna ricercatori globali per ottenere la neutralità carbonica

Alcuni punti salienti: il premio Nobel Dr. Akira Yoshino, un contributo al G20 ETWG (Energy Transition Working Group) e importanti relazioni della task force

TSUKUBA, Giappone: La 7a Conferenza RD20, prevista dal 30 settembre al 3 ottobre 2025, radunerà il vincitore del Premio Nobel Dr. Akira Yoshino, ricercatori leader mondiali ed esperti del settore per accelerare la R&D e la collaborazione internazionale verso una società e zero emissioni di carbonio. Ospitato dal National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), l'evento comprenderà presentazioni all'avanguardia sullo sviluppo tecnologico per carburanti sintetici sostenibili e accumulo energetico rinnovabile, oltre a soluzioni di energia pulita basate sull'AI.

Fonte: Business Wire