Onego Bio riceve una lettera “no questions” dall'FDA sullo stato GRAS di Bioalbumen®

SAN DIEGO: Onego Bio, azienda di ingredienti alimentari che produce proteina da uova attraverso fermentazione di precisione, ha annunciato oggi che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha rilasciato una lettera “no questions” (nessuna domanda) riguardante la conclusione dell'azienda che il suo prodotto di spicco, commercializzato col nome Bioalbumen®, è generalmente riconosciuto come sicuro (GRAS, Generally Recognized As Safe) secondo le sue condizioni d'uso in un'ampia gamma di applicazioni in cibi e bevande.

La decisione dell'FDA, comunicata in risposta alla notifica GRAS n. GRN 1249, conferma che Bioalbumen®, una proteina dell'uovo altamente funzionale con una sequenza di amminoacidi identica a quella presente nelle uova di gallina, può essere utilizzata come fonte di proteina alimentare e, ad esempio, come agente schiumoso, gelificante e legante in prodotti da forno, bevande, sostituti della carne, dolciumi, salse, e altro.

