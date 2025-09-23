▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
CelluForce lancia CelluShield™ – un rivestimento barriera innovativa per imballaggi flessibili riciclabili

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 23/09/2025

MONTREAL: CelluForce, il leader mondiale nei nanocristalli di cellulosa (CNC), oggi ha annunciato il lancio di CelluShield™, un rivestimento barriera a base biologica ad alte prestazioni, che consente imballaggi flessibili e riciclabili senza sacrificare la durata o la protezione di un prodotto.

Realizzato con cellulosa rinnovabile e formulato come rivestimento a base idrica, CelluShield™ unisce eccellenti proprietà di barriera all'ossigeno e all'umidità e compatibilità con i flussi di riciclaggio esistenti. Consentendo le strutture mono-materiale, la tecnologia aiuta i produttori di imballaggi a rispondere sia alle esigenze di prestazione che agli obiettivi dell'economia circolare.

Sviluppato in collaborazione con FPInnovations, CelluShield™ riflette l'impegno canadese nella promozione di soluzioni innovative di imballaggio sostenibile.

Le alte prestazioni incontrano la sostenibilità

