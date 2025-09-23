▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Mentre si avvicina la scadenza del supporto di vSphere 7 di VMware, Spinnaker annuncia l'opzione alternativa per mantenere l'assistenza ai clienti VMware a tempo indeterminato

Spinnaker Support (Spinnaker), lo specialista di assistenza software per Oracle, SAP e VMware scelto da più di 1.000 clienti globali, comprese molte delle banche più importanti al mondo, aziende tel...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 23/09/2025

-A partire dal 2 ottobre 2025, Broadcom non fornirà più assistenza tecnica, security patch o aggiornamenti per vSphere 7-

-Spinnaker Support manterrà l'assistenza alle aziende per tutto il tempo di utilizzo di vSphere 7-

DENVER: Spinnaker Support (Spinnaker), lo specialista di assistenza software per Oracle, SAP e VMware scelto da più di 1.000 clienti globali, comprese molte delle banche più importanti al mondo, aziende telco e di servizi pubblici, oggi ha annunciato che fornirà assistenza a tempo indeterminato alle organizzazioni che utilizzano vSphere 7, ovvero le aziende che utilizzano vSphere 7 per tutto il tempo desiderato oltre la scadenza dell'assistenza generale (EoGS) offerta da Broadcom del 2 ottobre 2025.


Fonte: Business Wire



