Mentre si avvicina la scadenza del supporto di vSphere 7 di VMware, Spinnaker annuncia l'opzione alternativa per mantenere l'assistenza ai clienti VMware a tempo indeterminato

-A partire dal 2 ottobre 2025, Broadcom non fornirà più assistenza tecnica, security patch o aggiornamenti per vSphere 7-

-Spinnaker Support manterrà l'assistenza alle aziende per tutto il tempo di utilizzo di vSphere 7-

DENVER: Spinnaker Support (Spinnaker), lo specialista di assistenza software per Oracle, SAP e VMware scelto da più di 1.000 clienti globali, comprese molte delle banche più importanti al mondo, aziende telco e di servizi pubblici, oggi ha annunciato che fornirà assistenza a tempo indeterminato alle organizzazioni che utilizzano vSphere 7, ovvero le aziende che utilizzano vSphere 7 per tutto il tempo desiderato oltre la scadenza dell'assistenza generale (EoGS) offerta da Broadcom del 2 ottobre 2025.

Fonte: Business Wire