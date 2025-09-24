▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Solifi rileva DataScan, ampliando le soluzioni la gestione del rischio correlato all’inventario e per il finanziamento all’ingrosso nel settore automotive

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/09/2025

L’acquisizione rafforza la posizione di Solifi come una delle principali imprese e un innovatore nelle linee di business relative al finanziamento garantito e commerciale.

MINNEAPOLIS e MILTON KEYNES, Inghilterra: Solifi, una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di tecnologie per il finanziamento garantito, oggi ha annunciato l’acquisizione di DataScan, un leader nordamericano riconosciuto nel settore del finanziamento all’ingrosso e nella gestione del rischio correlato all’inventario.

Fondata nel 1989 e con sede ad Alpharetta, Georgia, da più di 30 anni DataScan è all’avanguardia nel settore del finanziamento all’ingrosso e della gestione del rischio, servendo oltre 45 importanti banche e società finanziarie di marca. Le sue offerte principali:

  • Wholesale Intelligence: servizi di gestione dei prestiti per finanziatori all’ingrosso nel Nord America
  • RiskGauge: una piattaforma digitale di audit che ammoderna le tradizionali verifiche sul campo trasformandole in tecniche di gestione del rischio scalabili e basate sui dati
  • Onsite: audit di inventario e asset verificati da specialisti sul campo

Fonte: Business Wire



