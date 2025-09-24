Solifi rileva DataScan, ampliando le soluzioni la gestione del rischio correlato all’inventario e per il finanziamento all’ingrosso nel settore automotive

Solifi, una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di tecnologie per il finanziamento garantito, oggi ha annunciato l’acquisizione di DataScan, un leader nordamericano riconosciuto n...
L’acquisizione rafforza la posizione di Solifi come una delle principali imprese e un innovatore nelle linee di business relative al finanziamento garantito e commerciale.
MINNEAPOLIS e MILTON KEYNES, Inghilterra: Solifi, una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di tecnologie per il finanziamento garantito, oggi ha annunciato l’acquisizione di DataScan, un leader nordamericano riconosciuto nel settore del finanziamento all’ingrosso e nella gestione del rischio correlato all’inventario.
Fondata nel 1989 e con sede ad Alpharetta, Georgia, da più di 30 anni DataScan è all’avanguardia nel settore del finanziamento all’ingrosso e della gestione del rischio, servendo oltre 45 importanti banche e società finanziarie di marca. Le sue offerte principali:
