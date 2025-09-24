▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

ABS e Persona AI stringono una partnership per introdurre la robotica umanoide nei cantieri navali, migliorando la sicurezza e la produttività

È stata formalizzata oggi una collaborazione innovativa finalizzata allo sviluppo di tecnologie di ispezione per la piattaforma di robot umanoidi Persona AI che migliorerà la produttività e la sicu...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/09/2025

Business Wire

Una serie di pionieristici progetti per lo sviluppo congiunto di robot umanoidi ispirati alla tecnologia NASA

HOUSTON: È stata formalizzata oggi una collaborazione innovativa finalizzata allo sviluppo di tecnologie di ispezione per la piattaforma di robot umanoidi Persona AI che migliorerà la produttività e la sicurezza nei cantieri navali, con la sigla di un protocollo d’intesa tra ABS e Persona AI.

L’iniziativa si concentrerà sull’adattamento dei robot umanoidi Persona AI – basati in parte sulla tecnologia della mano robotica NASA – a una gamma di compiti nei cantieri navali. A differenza dei tradizionali robot industriali, quelli umanoidi sono particolarmente adatti a funzionare in cantieri progettati per lavoratori umani, offrendo flessibilità e mobilità in spazi complessi, ristretti o ergonomicamente complessi.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.