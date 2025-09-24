▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
LambdaTest inclusa nel report "Autonomous Testing Platforms Landscape, Q3 2025"

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/09/2025

Business Wire

Grazie alle sue capacità di GenAI e IA agentica, LambdaTest aiuta le organizzazioni a effettuare test su larga scala e a gestire una distribuzione software più efficiente.

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una piattaforma di ingegneria della qualità nativa della GenAI, ha annunciato di essere stata inclusa nel report Forrester's Autonomous Testing Platforms (ATP) Landscape, Q3 2025. Il report offre una panoramica completa del mercato in evoluzione delle piattaforme di test autonomi, e cita diversi fornitori alla guida dell'innovazione nell'automazione dei test guidati dall'IA.

Il report di Forrester definisce le piattaforme di test autonomo come piattaforme che integrano l'automazione tradizionale con IA e agenti di GenAI per eseguire ininterrottamente attività di test con un'autonomia sempre maggiore. Tali piattaforme garantiscono una convalida della qualità completa e adattiva per test funzionali e non funzionali in un'ampia gamma di applicazioni e dispositivi.

Fonte: Business Wire



