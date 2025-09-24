HARMAN completa l'acquisizione di Sound United per ampliare la leadership nel settore dei prodotti audio premium

L'integrazione strategica dei premiati marchi di prodotti audio di Sound United rafforza il portafoglio di prodotti HARMAN, dando slancio alla sua crescita commerciale

STAMFORD, Conn.: HARMAN International ("HARMAN"), azienda interamente controllata da Samsung Electronics Co., Ltd., concentrata sulle tecnologie connesse per i mercati dell'automotive, dei consumatori e delle imprese, oggi ha annunciato di aver completato l'acquisizione di Sound United, l'ex attività di prodotti audio di consumo di Masimo Corporation (NASDAQ: MASI). Il portafoglio di iconici marchi audio di Sound United comprende Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé e Boston Acoustics.

Questa iniziativa strategica segna una notevole espansione nell'attività audio principale di HARMAN e nella presenza in varie categorie di prodotti di base, compresi dispositivi audio per uso domestico, elettronica (amplificatori, componenti hi-fi, AVR), cuffie stereo e dispositivi audio per auto. Unendo il portafoglio di prodotti di spicco di Sound United e la sua attività audio di fama mondiale consente ad HARMAN di offrire uno dei portafogli audio più completi nel settore. Di conseguenza, HARMAN è attualmente in grado di offrire ai consumatori una scelta più ampia, maggiore innovazione ed esperienze eccezionali in tutti i contesti di ascolto.

"La visione di HARMAN è quella di creare esperienze che arricchiscono le vite delle persone attraverso esperienze audio eccezionali", ha dichiarato Dave Rogers, Presidente, Lifestyle Division, HARMAN. "L'impressionante elenco di marchi di Sound United è radicato in una profonda passione per il suono, l'innovazione e l'impegno per la qualità che si allinea con i valori propri di HARMAN. Questa transazione apre opportunità di crescita significativa per tutti. Potenzia la strategia di HARMAN di ampliare il suo successo ineguagliato e portarlo ai massimi vertici come azienda leader nel settore audio”.

Sound United opererà come una Strategic Business Unit (SBU), un'attività aziendale strategica, all'interno della Lifestyle Division di HARMAN. Questa struttura assicura che le tradizioni, le competenze e la clientela fedele di ogni marchio rimangano centrali alla propria identità. Con il supporto delle risorse globali e delle dimensioni di HARMAN, i marchi di Sound United aumenteranno la loro presenza con funzionalità migliorate, pur continuando a raggiungere i propri obiettivi unici e ad avere maggiore successo sul mercato.

I marchi, le competenze e il talento da poco aggiunti da Sound United accelereranno i progressi di HARMAN’ nella tecnologia audio, amplieranno la presenza sul mercato e rafforzeranno la sua posizione come leader globale di fiducia all'intersezione di musica, cultura e tecnologia.

L'intervista video con Dave Rogers è visualizzabile qui: https://youtu.be/2UDhf-9qYSI

B-roll è accessibile qui: https://youtu.be/2UuKM0Nrjtk

Informazioni su HARMAN

HARMAN (harman.com) si dedica alla progettazione e ingegnerizzazione di soluzioni e prodotti connessi per case automobilistiche, consumatori e aziende globali, inclusi sistemi per le auto connesse, prodotti audio e video e soluzioni per l'automazione aziendale, oltre a servizi a supporto dell'Internet delle cose. Tramite brand leader del calibro di AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® e Revel®, HARMAN è stimata da audiofili, musicisti e luoghi di intrattenimento con performance in tutto il mondo. Attualmente, oltre 50 milioni di automobili in circolazione sono dotate di impianti audio e sistemi per auto connesse targati HARMAN. I nostri servizi software sono adottati da miliardi di dispositivi e sistemi mobili connessi, integrati e sicuri su ogni piattaforma, dal lavoro alla casa, dall'auto al cellulare. Con HARMAN collaborano circa 30.000 persone nelle Americhe, in Europa e in Asia. HARMAN nel mese di marzo 2017 è diventata una controllata al 100% di Samsung Electronics Co., Ltd.

