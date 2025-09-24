▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Obsidian Security presenta AI Agent Defense per garantire l'accesso sicuro ai dati SaaS

Obsidian Security, leader nella sicurezza SaaS, oggi ha annunciato il lancio della difesa del SaaS dagli agenti AI, dando alle imprese la prima soluzione appositamente realizzata per controllare come ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/09/2025

Le nuove funzionalità della piattaforma tutelano le imprese dalla prossima frontiera del rischio informatico: agenti AI autonomi all'interno di SaaS business-critical.

PALO ALTO, Calif.: Obsidian Security, leader nella sicurezza SaaS, oggi ha annunciato il lancio della difesa del SaaS dagli agenti AI, dando alle imprese la prima soluzione appositamente realizzata per controllare come gli agenti AI accedono ai dati negli ambienti SaaS. Poiché SaaS è attualmente uno degli strati più vulnerabili dello stack aziendale, Obsidian sta chiudendo la lacuna aziendale tra agente AI e SaaS, dove integrazioni di AI agentica non gestite e privilegi eccessivi possono creare un rischio a cascata.

Nel recente attacco a Salesforce (UNC6040), gli autori delle minacce hanno utilizzato campagne di phishing vocali per ottenere l'accesso iniziale ed eseguire query API in massa per il furto di dati su larga scala e l'estorsione.

