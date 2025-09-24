▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Posiflex offre soluzioni più intelligenti di marketing con innovazioni abilitate all'AI al GITEX GLOBAL 2025

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/09/2025

Da chioschi abilitati all'AI a POS Tap-to-Pay di nuova generazione, Posiflex introduce innovazioni che migliorano le esperienze clienti, ottimizzano l'efficienza aziendale e definiscono il futuro dei settori della rivendita e dell'ospitalità.

TAIPEI, Taiwan: Posiflex Technology Inc., un leader globale nei sistemi Point of Sale (POS) e nelle soluzioni Online-to-Offline (O2O), e il marchio di POS N. 1 nel Medio Oriente e in Africa, presenterà il suo portafoglio di prossima generazione di soluzioni abilitate all'AI al GITEX GLOBAL 2025, che si terrà dal 13 al 17 ottobre al Dubai World Trade Centre. All'insegna del tema “Enabling the Future AI Economy with Smarter Business Solutions” (Soluzioni aziendali più intelligenti per potenziare il futuro dell'economia basata sull'AI) Posiflex presenterà un portafoglio completo di innovazioni che ridefiniscono il futuro della rivendita e dell'ospitalità, che comprende chioschi self-service e tecnologie avanzate per transazioni contactless, tutte progettate per valorizzare le esperienze clienti, ottimizzare le operazioni e accelerare la crescita commerciale.


Fonte: Business Wire



