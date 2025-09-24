▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Uno dei più grandi fabbricanti di veicoli commerciali al mondo con sede in Svezia seleziona HCLTech per servizi digitali di base basati sull'intelligenza artificiale, nell'ambito del rinnovo e dell'espansione dell'accordo originale

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/09/2025

STOCKHOLM & NOIDA, India: HCLTech, una società tecnologica leader a livello globale, e uno dei principali fabbricanti al mondo di camion, autobus, macchine edili, motori marini e industriali e soluzioni complete per il trasporto, con sede a Göteborg, in Svezia, hanno annunciato oggi di aver rinnovato il loro accordo di trasformazione digitale di lunga durata ampliando la portata dei servizi.

Nell'ambito di un nuovo contratto pluriennale, HCLTech migliorerà e modernizzerà l'infrastruttura IT con sede a Göteborg del fabbricante e ne trasformerà i servizi digitali di base. Sfruttando la sua piattaforma proprietaria di trasformazione dei servizi gestita dalla GenAI, AI Force, HCLTech offrirà servizi gestiti basati sulla piattaforma, iperautomazione e full-stack observability.

Fonte: Business Wire



