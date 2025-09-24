Secondo una ricerca di CSC, l'82% dei soci accomandanti globali aumenterà l'esposizione al credito privato nei prossimi tre anni

Secondo un nuovo studio internazionale condotto da CSC, fornitore leader di soluzioni globali per l'amministrazione aziendale e la conformità, oltre quattro quinti (l'82%) dei soci accomandanti dichi...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 24/09/2025
WILMINGTON, Delaware: Secondo un nuovo studio internazionale condotto da CSC, fornitore leader di soluzioni globali per l'amministrazione aziendale e la conformità, oltre quattro quinti (l'82%) dei soci accomandanti dichiarano di prevedere un aumento degli investimenti nel credito privato nei prossimi tre anni. Circa due quinti (il 42%) di tali soci accomandanti prevedono una crescita “significativa” dell'esposizione al credito privato, sottolineando lo slancio e il sentiment positivo degli investitori nei confronti di questa classe di attività.
Fonte: Business Wire