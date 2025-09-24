Andersen Consulting potenzia le capacità tecnologiche con Indigo

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting amplia le sue capacità di trasformazione tecnologica attraverso un nuovo Accordo di collaborazione con Indigo, una società di consulenza con sede in Portogallo e riconosciuta per la sua competenza nell'eseguire strategie digitali con low-code e AI.

Guidata dall'AD Frederico Mangas, Indigo si è imposta come un consulente affidabile per le imprese che attraversano complessi percorsi di trasformazione digitale. La società utilizza tecnologia low-code, soprattutto la piattaforma OutSystems, per realizzare applicazioni collaborative di web e mobili, soluzioni potenziate dall'AI e sistemi business-critical in diversi settori. Nota per la rapidità e la flessibilità delle sue consegne, Indigo si integra facilmente negli ecosistemi dei clienti, ottimizzando gli asset esistenti, abilitando nel contempo nuove applicazioni e nuovi processi che estendono e connettono le esperienze utenti nei vari sistemi. I servizi dell'azienda comprendono l'intero ciclo di vita della trasformazione, dall'ideazione alla progettazione UX alla distribuzione, all'assistenza, all'ottimizzazione costante, il tutto fornito con un approccio pragmatico incentrato su risultati commerciali misurabili.

“Noi di Indigo ci prefiggiamo di colmare la lacuna tra strategia ed esecuzione attraverso soluzioni digitali intelligenti che aiutano i nostri clienti ad adattare, scalare e innovare”, ha dichiarato Frederico. “Abbiniamo le competenze tecniche ad una profonda comprensione del contesto aziendale, aiutando le organizzazioni a tradurre ambizioni in esiti pratici. Collaborare con Andersen Consulting ci consente di amplificare questo impatto, contribuendo con la nostra competenza alle iniziative di trasformazione in tutto il mondo”.

“La specializzazione di Indigo nello sviluppo low-code, basato sull'AI aggiunge un prezioso strato alle nostre capacità di trasformazione tecnologica”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Frederico e il suo team apportano una mentalità forte e incentrata sui risultati, in linea con il nostro approccio finalizzato a raggiungere obiettivi misurabili per i clienti attraverso la tecnologia”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire