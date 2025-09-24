Il rivenditore di moda di lusso Spinnaker Boutique collabora con ESW per espandere l'ecommerce internazionale in 38 mercati

Nuovo checkout localizzato e logistica snella per il lancio negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, in Corea del Sud e in Bahrein

NEW YORK: Spinnaker Boutique (www.spinnakerboutique.com), il rivenditore di moda di lusso italiano rinomato per la sua selezione curata di brand di design di alta gamma, ha annunciato oggi la sua partnership con il leader mondiale dell'ecommerce ESW per ampliare le sue operazioni di ecommerce internazionale. Attraverso la partnership, Spinnaker sfrutterà le soluzioni end-to-end di ESW per ottimizzare il checkout, migliorare la conformità e offrire un'esperienza di acquisto più localizzata e fluida per i clienti in 38 mercati, tra cui gli Stati Uniti, il Bahrein, il Regno Unito, il Giappone e la Corea del Sud.

Conosciuto in Italia e tra la sua crescente clientela internazionale per la sua fusione di eleganza senza tempo e stile contemporaneo, Spinnaker offre etichette di lusso attraverso il suo negozio online e anche in sedi fisiche in Italia. La sua partnership con ESW consente al rivenditore di migliorare le proprie operazioni di ecommerce globale, ridurre la conformità doganale e le complessità, ottimizzare la logistica e fornire molteplici opzioni di consegna su misura per le diverse aspettative dei clienti.

"La nostra collaborazione con ESW ci consente di elevare l'esperienza di acquisto per i nostri consumatori a livello globale, riducendo al contempo la complessità operativa", ha dichiarato Claudio Betti, CEO di Spinnaker. “Dal checkout localizzato con imposte e dazi anticipati a un'evasione degli ordini semplificata, le capacità di ESW ci permettono di servire meglio i nostri clienti internazionali e di posizionare Spinnaker per una crescita sostenibile”.

La tecnologia e l'esperienza di ESW riducono le complessità del commercio internazionale, consentendo ai brand di servire rapidamente e in modo conforme i clienti in tutto il mondo. Spinnaker trarrà ora vantaggio dai customer service portal e dai portali per i rivenditori di ESW, dando al brand un maggiore controllo sulla gestione degli ordini e sul coinvolgimento post-acquisto, oltre a una base per future innovazioni, comprese capacità di reso migliorate e funzionalità per aumentare le conversioni.

“La raffinata clientela internazionale di Spinnaker apprezza livelli eccezionali di servizio clienti ed efficienza operativa”, ha dichiarato Tonia Luykx, Chief Revenue Officer di ESW. “Le soluzioni personalizzate di ESW rispondono alle esigenze uniche di Spinnaker, assicurando che ogni cliente, indipendentemente da dove acquisti, possa godere di un'esperienza fluida, trasparente e di alto livello”.

Informazioni su Spinnaker Boutique

Spinnaker Boutique è stata fondata nel 1972 ad Alassio dall'attuale proprietaria Lorenza Betti, ora affiancata dai suoi figli Claudio e Alessandro. Con i suoi attuali 15 negozi a Sanremo, Alassio, Santa Margherita Ligure e Portofino, Spinnaker è il principale negozio multibrand d'Italia, offrendo un mix di brand esclusivi dove curiosità, creatività e immaginazione sono soddisfatte dalle proposte dei migliori designer italiani e internazionali. La moda si rinnova ed evolve nel tempo, ma i migliori stilisti rimangono riconoscibili per il loro stile e la loro raffinata espressione di gusto ed eleganza.

Informazioni su ESW

ESW rende l'ecommerce potente e semplice in tutto il mondo collaborando con i brand e i rivenditori più amati al mondo per offrire soluzioni di ecommerce internazionale che riducono la complessità internazionale. Localizzando l'esperienza di shopping online, ESW crea momenti che contano tra brand e consumatori, genera entrate globali e aiuta a costruire la fedeltà al brand. ESW affronta le complessità dei mercati internazionali con soluzioni su misura, inclusi checkout senza attrito, spedizioni veloci e affidabili e riduzione del rischio di conformità e regolamentazione.

ESW consente ai clienti di navigare nei mercati locali con fiducia e di guidare la redditività a lungo termine attraverso il suo approccio unico di autentica partnership. Con uffici a New York, Dublino, Madrid e Singapore, ESW aiuta i brand più importanti e ambiziosi del mondo a raggiungere crescita e redditività in oltre 200 mercati internazionali. ESW è l'unica soluzione di commercio internazionale certificata MACH.

Fonte: Business Wire