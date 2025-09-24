▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Coop Group Espande l'Uso delle soluzioni Blue Yonder per Rafforzare le Strategie Orientate al Cliente

Con l'evolversi rapido dei comportamenti dei consumatori, le continue interruzioni della catena di approvvigionamento e le pressioni inflazionistiche, i retailer devono prendere decisioni rapide per s...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/09/2025

Business Wire

Il principale retailer svizzero estende l'utilizzo della soluzione di Blue Yonder per il category management alla sua divisione di negozi per il fai-da-te, Jumbo, ottimizzando le operazioni nei punti vendita, la gestione degli spazi e la pianificazione degli assortimenti.

BASILEA, Svizzera, e DALLAS: Con l'evolversi rapido dei comportamenti dei consumatori, le continue interruzioni della catena di approvvigionamento e le pressioni inflazionistiche, i retailer devono prendere decisioni rapide per soddisfare le esigenze dei clienti. Per questo motivo, Coop Group, uno dei principali retailer con sede in Svizzera, e già cliente di Blue Yonder, ha ampliato l'uso della soluzione di Blue Yonder per il category management per includere anche Jumbo, la catena di superstore fai-da-te di Coop. Questa iniziativa si basa sull'implementazione già esistente della soluzione di Blue Yonder per il category management nella rete di supermercati Coop, iniziata nel 2018. L'espansione è stata realizzata da Strategix, un partner di Blue Yonder.

Fonte: Business Wire



