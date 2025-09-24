Il programma di Network X 2025 evidenzia il futuro delle telecomunicazioni nell'ambito dell'esposizione

Si tratta dell'unico evento al mondo a riunire i mercati di rete fissa e mobile del settore delle telecomunicazioni

PARIGI: Quando il settore globale delle telecomunicazioni si riunirà a Parigi per partecipare a Network X 2025 (14 - 16 ottobre), i visitatori possono attendersi molto di più di discorsi programmatici e tavole rotonde. L'edizione di quest'anno riunisce gli attori più influenti del settore in un unico posto, con un'area espositiva interattiva e nuove caratteristiche dell'evento. Dalle reti a banda larga gestite dall'IA e la monetizzazione del 5G fino alle infrastrutture sostenibili e la connettività via satellite, le innovazioni che definiranno il futuro digitale dell'Europa verranno presentate tramite sponsor tecnologici leader, dimostrazioni dal vivo e presentazioni dinamiche.

