Nikkiso lancia una pompa con sicurezza e affidabilità leader nel settore per il mercato della separazione dell'aria

TEMECULA, Calif.: Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) ha annunciato oggi il lancio della sua nuova pompa multistadio (MSPP 210), progettata per migliorare la sicurezza e ridurre i tempi di fermo delle apparecchiature di separazione dell'aria.

La ricerca condotta da Nikkiso CE&IG ha dimostrato che, grazie alla nuova tecnologia utilizzata nella pompa, compresa l'esclusiva aspirazione dal lato inferiore, i suoi clienti potrebbero risparmiare oltre 30.000 dollari all'anno di energie in un'applicazione tipica.

La nuova pompa MSPP di Nikkiso CE&IG è dotata di giranti idraulicamente bilanciate e un tamburo di bilanciamento esclusivi: ciò significa che è in grado di garantire una spinta assiale bassa e stabile a tutte le velocità e in tutte le gamme di portata, assicurando un funzionamento affidabile e riducendo notevolmente il rischio di vibrazioni e conseguenti danni alla pompa. Il suo design modulare consente inoltre di eseguire rapidamente e in modo efficiente eventuali interventi di manutenzione senza dover rimuovere l'intera unità, risparmiando giorni di fermo e circa 500.000 dollari di spese operative.

Prima dell'installazione, l'aspirazione dal lato inferiore della pompa elimina anche la necessità di costruire fondamenta in calcestruzzo ingombranti per ospitare l'unità, con un notevole risparmio in termini di spese in conto capitale.

La pompa MSPP è progettata su misura per la gestione dell'ossigeno, ma il suo design modulare consente anche di sostituire la tripla tenuta a labirinto per gestire altri gas con il minimo disturbo.

Emile Bado, presidente della divisione Pompe di Nikkiso CE&IG, ha dichiarato: "I nostri clienti si rivolgono a noi per risolvere i problemi che devono affrontare e noi abbiamo dimostrato di essere in grado di portare sul mercato prodotti innovativi come la pompa MSPP.

La sicurezza è la priorità principale per noi e per i nostri clienti, quindi siamo molto orgogliosi di presentare un prodotto che riduce il rischio di danni e interruzioni delle attività, riducendo al contempo i costi sia di installazione che di manutenzione dell'unità".

Informazioni su Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Il Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group è uno dei principali fornitori al mondo di apparecchiature e soluzioni criogeniche, che risponde alle sempre nuove richieste del mercato di energia a emissioni di carbonio più basse e gas industriali con prodotti innovativi e soluzioni collaborative. Alimentiamo il futuro dei mercati dell'energia, dei trasporti, della navigazione, dell'aerospaziale e dei gas industriali.

Il Gruppo impiega oltre 1.800 collaboratori in 12 paesi ed è guidato da Cryogenic Industries, Inc., azienda interamente di proprietà di Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

