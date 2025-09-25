▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Il best seller Cessna Citation Latitude ottiene la certificazione FAA per le nuove funzionalità avanzate dell'avionica di Garmin G5000

Il jet best-seller Cessna Citation Latitude, progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., un'azienda di Textron Inc. (NYSE: TXT), ha ottenuto la certificazione della Federal Aviation Administration

Pubblicato il: 25/09/2025

WICHITA, Kan.: Il jet best-seller Cessna Citation Latitude, progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., un'azienda di Textron Inc. (NYSE: TXT), ha ottenuto la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA) per le nuove funzionalità della suite avionica Garmin G5000. Tali funzionalità includono il sistema Synthetic Vision Guidance System (SVGS) per capacità di avvicinamento migliorate fino a 150 piedi, GDL 60 Datalink per la connettività e una nuova funzione di indirizzamento in fase di rullaggio.

Con oltre 240 ore di test in volo e diversi test di certificazione completati, Citation Latitudes con i nuovi miglioramenti dell'avionica dovrebbe entrare in servizio alla fine di quest'anno.

