VeriSilicon lancia la piattaforma IP wireless FD-SOI per un’ampia gamma di applicazioni IoT e per elettronica di consumo

Soluzioni ad alta integrazione, a basso consumo di potenza e validate su circuiti integrati reali per diversi standard wireless

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha lanciato una piattaforma IP wireless progettata per consentire ai clienti di sviluppare rapidamente chip altamente integrati e a basso consumo energetico per un’ampia gamma di applicazioni IoT e per elettronica di consumo. Basata sulla tecnologia di processo 22FDX® (FD-SOI da 22 nm) sviluppata da GlobalFoundries (GF), la piattaforma supporta la connettività wireless a corto, medio e lungo raggio, offrendo un set completo di IP con caratteristiche competitive in termini di potenza, prestazioni e area (PPA).

La piattaforma offre soluzioni IP complete per vari standard – Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth Dual Mode (BTDM), NB-IoT e Cat.1/Cat.4 – che abbracciano RF, banda base e stack di protocolli basati su software.

Fonte: Business Wire