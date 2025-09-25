▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

VeriSilicon lancia la piattaforma IP wireless FD-SOI per un’ampia gamma di applicazioni IoT e per elettronica di consumo

VeriSilicon (688521.SH) oggi ha lanciato una piattaforma IP wireless progettata per consentire ai clienti di sviluppare rapidamente chip altamente integrati e a basso consumo energetico per un’ampia...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/09/2025

Business Wire

Soluzioni ad alta integrazione, a basso consumo di potenza e validate su circuiti integrati reali per diversi standard wireless

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha lanciato una piattaforma IP wireless progettata per consentire ai clienti di sviluppare rapidamente chip altamente integrati e a basso consumo energetico per un’ampia gamma di applicazioni IoT e per elettronica di consumo. Basata sulla tecnologia di processo 22FDX® (FD-SOI da 22 nm) sviluppata da GlobalFoundries (GF), la piattaforma supporta la connettività wireless a corto, medio e lungo raggio, offrendo un set completo di IP con caratteristiche competitive in termini di potenza, prestazioni e area (PPA).

La piattaforma offre soluzioni IP complete per vari standard – Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth Dual Mode (BTDM), NB-IoT e Cat.1/Cat.4 – che abbracciano RF, banda base e stack di protocolli basati su software.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.