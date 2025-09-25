▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Aperte le nomine per la quarta edizione annuale dei Digital Engineering Awards presentati da L&T Technology Services, ISG & CNBC-TV18

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nei servizi di consulenza per l'AI, Digital & ER&D, oggi ha annunciato il lancio della quarta edizione annuale dei Digit...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/09/2025

Business Wire

I premi celebrano i pionieri dell'ingegneria digitale che guidano le innovazioni nei settori mobilità, sostenibilità, AI e tecnologia

BOSTON: L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nei servizi di consulenza per l'AI, Digital & ER&D, oggi ha annunciato il lancio della quarta edizione annuale dei Digital Engineering Awards presentata in collaborazione con Information Services Group (ISG), azienda globale di ricerca e consulenza incentrata sulla tecnologia AI, e CNBC-TV18, l'emittente business di punta in India.

I Digital Engineering Awards si sono guadagnati la propria posizione come il più prestigioso riconoscimento globale dell'eccellenza nel settore dell'ingegneria digitale.

Fonte: Business Wire



